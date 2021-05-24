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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 09:08
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    • 24.05.2021 09:08
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    nedir, ne kadar sürer? lar ve na mı girdi? ?

    nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve 'deki ani düşüşler yatırımcıları olumsuz etkiledi. kavramı kripto piyasasında yaşanan bu ani düşüşler için kullanılan tabirlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, ? ? İşte konuyla alakalı gerekli detayları sizler için derledik!

    takvim.com.tr
    Ayı piyasası nedir? Kripto paralar ayı sezonuna mı girdi?

    Kripto paralar ve Bitcoin'deki ani düşüşler son dönemde yatırımcıları tedirgin etmeye başladı. Bu düşüşün ne zaman biteceği merak edilen konular arasında. Ayı sezonu kavramı kripto piyasasında yaşanan bu ani düşüşler için kullanılan tabirlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Ayı piyasası nedir? Bitcoin ve kripto paralar ayı sezonuna girdi mi? Ayı sezonu ne zaman biter? İşte konuyla alakalı gerekli detayları sizler için derledik!

    KRİPTO PARA AYI SEZONU VEYA AYI PİYASASI NE DEMEK?

    Ayı sezonu ya da ayı piyasası, piyasada uzun süreli fiyat düşüşleri yaşandığı zamanlardır. Genellikle, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı hissi nedeniyle menkul kıymet fiyatlarının son zamanlarda görülen en yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla düştüğü durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

    Ayı sezonu kripto paraların değer kaybettiği ve sürekli ekside kaldıkları bir dönem. Piyasada uzun süredir boğa sezonu yaşanıyordu. Bu boğa sezonunda pek çok kripto para değerini 3 – 4 kat arttırdı.

    AYI TUZAĞI ( BEAR TRAP) NEDİR?

    Genel piyasada boğa sezonu hakim iken gerek manipülasyonlarla, gerek ise balina diye tabir edilen büyük yatırımcıların satış etkisiyle ürünün aniden % 20 seviyelerinde düşüş yaşamasına bu piyasada ayı tuzağı denir. Burada ki amaç küçük yatırımcının panik yaptırıp elinde ki ürünü düşük fiyattan satması beklenir. Ürün destek seviyelerini kırıp altında bir sürü seyir eder ve sonrasında hızlı bir yükseliş trendi sergiler.

        AYI SEZONU BAŞLADI MI, KRİPTO PARA AYI SEZONU NE KADAR SÜRER?

        Coinlerde henüz ayı sezonun başladığı ve yükselme eğiliminin henüz bitmediği yorumlansa da Analistler, kripto para piyasasında şu andaki tablonun çok da parlak görünmediğini belirtiyor. Elon Musk tarafından atılan tweetler Bitcoin'in değerini aşırı derecede aşağılara çektiğinden, BTC'nin değeri düştü bu da diğer kripto paraların değerinin düşmesine neden oldu. Ortada büyük bir belirsizlik var. Ayı piyasasına geçildiyse 12.000$ ve 15.000$'a kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

        AYI SEZONU NE ZAMAN BİTER?

        Ayı piyasalarının ne kadar süreceği duruma bağlı olarak değişir. Bazıları sadece birkaç hafta sürebilirken, bazıları yıllarca sürebilir. Bir önceki ayı sezonu 4 yıl sürdü.

        Bitcoin 2017 yılında en çok konuşulan konulardan biri olmayı başarmış ve 20 bin dolar seviyesine ulaşmıştı. Ancak sonrasında 4 yıla yakın süren bir ayı sezonu gerçekleşmiş ve fiyat 2018 Aralık'ta 3300 dolara, Mart 2020'de 4500 dolara kadar gerilemişti.
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        Haberler Ekonomi Ayı piyasası nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna mı girdi? Ayı tuzağı nedir?