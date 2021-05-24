KRİPTO PARA AYI SEZONU VEYA AYI PİYASASI NE DEMEK?

Ayı sezonu ya da ayı piyasası, piyasada uzun süreli fiyat düşüşleri yaşandığı zamanlardır. Genellikle, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı hissi nedeniyle menkul kıymet fiyatlarının son zamanlarda görülen en yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla düştüğü durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Ayı sezonu kripto paraların değer kaybettiği ve sürekli ekside kaldıkları bir dönem. Piyasada uzun süredir boğa sezonu yaşanıyordu. Bu boğa sezonunda pek çok kripto para değerini 3 – 4 kat arttırdı.