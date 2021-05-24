Kripto paralar ve Bitcoin'deki ani düşüşler son dönemde yatırımcıları tedirgin etmeye başladı. Bu düşüşün ne zaman biteceği merak edilen konular arasında. Ayı sezonu kavramı kripto piyasasında yaşanan bu ani düşüşler için kullanılan tabirlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Ayı piyasası nedir? Bitcoin ve kripto paralar ayı sezonuna girdi mi? Ayı sezonu ne zaman biter? İşte konuyla alakalı gerekli detayları sizler için derledik!
KRİPTO PARA AYI SEZONU VEYA AYI PİYASASI NE DEMEK?
Ayı sezonu ya da ayı piyasası, piyasada uzun süreli fiyat düşüşleri yaşandığı zamanlardır. Genellikle, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı hissi nedeniyle menkul kıymet fiyatlarının son zamanlarda görülen en yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla düştüğü durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.
Ayı sezonu kripto paraların değer kaybettiği ve sürekli ekside kaldıkları bir dönem. Piyasada uzun süredir boğa sezonu yaşanıyordu. Bu boğa sezonunda pek çok kripto para değerini 3 – 4 kat arttırdı.
AYI TUZAĞI ( BEAR TRAP) NEDİR?
Genel piyasada boğa sezonu hakim iken gerek manipülasyonlarla, gerek ise balina diye tabir edilen büyük yatırımcıların satış etkisiyle ürünün aniden % 20 seviyelerinde düşüş yaşamasına bu piyasada ayı tuzağı denir. Burada ki amaç küçük yatırımcının panik yaptırıp elinde ki ürünü düşük fiyattan satması beklenir. Ürün destek seviyelerini kırıp altında bir sürü seyir eder ve sonrasında hızlı bir yükseliş trendi sergiler.