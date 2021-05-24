Çin ve ABD'den gelen sınırlama, vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların etkisiyle gelen satışlarla, tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların da altına geriledi.
Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 438 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;
- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Son 24 saat içinde 31,227.34 ve 37,263.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.34 düşüşle 34.639.69 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 19.94 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 657 milyar dolara indi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1,737.47 ve 2,289.05 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.61 düşüşle 2,098.52 dolara geriledi.