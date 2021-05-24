Borsadaki son gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde vatandaşların merak ettiği gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıktı. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 artışla 1.453,69 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile iletişim oldu. Peki, 24 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100 son durum