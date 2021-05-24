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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 10:04
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    • 24.05.2021 10:04
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    , ? Borsa haftaya nasıl başladı? İşte son durum

    Borsadaki verileri anbean takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. endeksi, haftaya yüzde 0,13 artışla 1.453,69 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile iletişim oldu. Peki, , ? İşte BIST 100 son durum

    Borsa haftaya nasıl başladı? 24 Mayıs BIST 100 son durum

    Borsadaki son gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde vatandaşların merak ettiği gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıktı. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 artışla 1.453,69 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile iletişim oldu. Peki, 24 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100 son durum

    24 MAYIS BORSA YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 artışla 1.453,69 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,85 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.453,69 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile iletişim oldu.

        BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma gününü yüzde 0,14 değer kazancıyla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.

        Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizlikler ve açıklanan verilerin desteklediği büyüme beklentileriyle yön arayışında olduğunu söyledi.

        Bugün, Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade etti.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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        Haberler Ekonomi 24 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa haftaya nasıl başladı? İşte BIST 100 son durum