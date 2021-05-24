Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin mart ayında başlayan ilk taksit ödeme dönemi için son günler yaklaştı. 1. taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. Aynı zamanda bazı kişiler bu ödemelerden muaf oluyor. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2022'de başlayacak. Bu noktada en merak edilen konu ise emeklilerin bu vergiden muaf tutulup tutulmadığı. Peki, Emekliler emlak vergisi öder mi? 2021 Emlak vergisinden muaf olanlar kimler? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
EMEKLİLER EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?
Türkiye'de yaşayan milyonlarca işyeri, arsa ve ev sahibi kişiler, emlak vergisi için araştırmalara başladı. Evi, işyeri ve arsası olanlar, bu taşınmazların vergisini gerekli şartları taşıdıkları takdirde ödemeyecek.
Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 olan emlak vergisi, taşınmaz sahipleri için önemli bir gün. Zira bu tarihe kadar kendilerine tahakkuk eden vergileri ödemek zorundalar.
Sadece bir evi olsa bile bu evi kiraya vermiş olan kişiler, gelir elde ettikleri için emlak vergisi ödemek zorundalar. dolayısıyla emekli dahi olsa bir evi varsa emlak vergisi ödenmek zorunda. Tek şart bir evi varsa ve içinde kendisi oturuyorsa emekli emlak vergisi ödemez.
Arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri için Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri mart itibarıyla başladı. Ödemeler için 31 Mayıs'a kadar süre var. Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı) sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.
200 METREKARE ŞARTI
Ancak bunun için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Vergiden muaf olabilmek için en önemli şart tek ev. Bu kişiler, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) sıfır oranlı vergi hakkından yararlanabiliyor. Bunun için ilgili formu doldurup bağlı bulunulan belediyeye vermek yeterli.