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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 10:15
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    • 24.05.2021 10:15
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    Son 7 gün kaldı! Emekliler ödüyor mu? , belgeleri neler?

    1. taksit ödemeleri yaklaşırken birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu vergiyi ödeyen çoğunluk olsa bile muaf tutulanlar da bulunuyor. Evi, iş yeri, arsası olan kişiler için emlak vergisi son ödeme tarihine 7 gün kaldı. Öte yandan, 1. taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. Bu noktada en merak edilen konu ise emeklilerin bu vergiden muaf tutulup tutulmadığı. Peki, ? ? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Emekliler emlak vergisi ödüyor mu? Muaf olanlar...

    Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin mart ayında başlayan ilk taksit ödeme dönemi için son günler yaklaştı. 1. taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. Aynı zamanda bazı kişiler bu ödemelerden muaf oluyor. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2022'de başlayacak. Bu noktada en merak edilen konu ise emeklilerin bu vergiden muaf tutulup tutulmadığı. Peki, Emekliler emlak vergisi öder mi? 2021 Emlak vergisinden muaf olanlar kimler? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    EMEKLİLER EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

    Türkiye'de yaşayan milyonlarca işyeri, arsa ve ev sahibi kişiler, emlak vergisi için araştırmalara başladı. Evi, işyeri ve arsası olanlar, bu taşınmazların vergisini gerekli şartları taşıdıkları takdirde ödemeyecek.

    Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 olan emlak vergisi, taşınmaz sahipleri için önemli bir gün. Zira bu tarihe kadar kendilerine tahakkuk eden vergileri ödemek zorundalar.

    Sadece bir evi olsa bile bu evi kiraya vermiş olan kişiler, gelir elde ettikleri için emlak vergisi ödemek zorundalar. dolayısıyla emekli dahi olsa bir evi varsa emlak vergisi ödenmek zorunda. Tek şart bir evi varsa ve içinde kendisi oturuyorsa emekli emlak vergisi ödemez.

    Arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri için Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri mart itibarıyla başladı. Ödemeler için 31 Mayıs'a kadar süre var. Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı) sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

    200 METREKARE ŞARTI

    Ancak bunun için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Vergiden muaf olabilmek için en önemli şart tek ev. Bu kişiler, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) sıfır oranlı vergi hakkından yararlanabiliyor. Bunun için ilgili formu doldurup bağlı bulunulan belediyeye vermek yeterli.

        EMLAK VERGİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri, rayiç değere yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.

        Örneğin, geçen yıl 250 bin lira olan bir evin rayiç değeri üzerine yüzde 4.55 eklenecek. Bu şekilde 2021'e ait değer bulunacak. Evin bu yılki vergi değeri 261 bin lira olacak. Bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar eklenecek. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanacak.

        KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?

        Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

        ARSASI OLAN EMEKLİLER NE YAPACAK?

        Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar yararlanamıyor.

        AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE KİM VERGİ ÖDÜYOR?

        200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

        YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR VERGİ ÖDÜYOR MU?

        Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

            KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI?

            Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.



            DUL MAAŞI ALANLAR VERGİ ÖDER Mİ?

            Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
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