EMEKLİLER EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Türkiye'de yaşayan milyonlarca işyeri, arsa ve ev sahibi kişiler, emlak vergisi için araştırmalara başladı. Evi, işyeri ve arsası olanlar, bu taşınmazların vergisini gerekli şartları taşıdıkları takdirde ödemeyecek.

Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 olan emlak vergisi, taşınmaz sahipleri için önemli bir gün. Zira bu tarihe kadar kendilerine tahakkuk eden vergileri ödemek zorundalar.

Sadece bir evi olsa bile bu evi kiraya vermiş olan kişiler, gelir elde ettikleri için emlak vergisi ödemek zorundalar. dolayısıyla emekli dahi olsa bir evi varsa emlak vergisi ödenmek zorunda. Tek şart bir evi varsa ve içinde kendisi oturuyorsa emekli emlak vergisi ödemez.

Arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri için Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri mart itibarıyla başladı. Ödemeler için 31 Mayıs'a kadar süre var. Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı) sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.