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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 09:30
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    • 24.05.2021 09:30
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    : ne kadar oldu? Bugün ve sterlin kaç TL? Dolar 8,50 TL'yi aşarsa...

    Döviz kurunda yaşanan artışlar nedeniyle 24 Mayıs , fiyatlarında son durum vatanndaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda artan riskler, enflasyon tehdidi nedeniyle dolar ve altında artış yaşandı ve kritik seviyeler belli oldu. Buna göre dolarda direnç noktası 8,50 TL, altının onsunda ise kritik seviye 1920 dolar olarak belirlendi. Peki, dolar ne kadar oldu? , ? !

    takvim.com.tr
    24 Mayıs Pazartesi dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin...

    24 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,40 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 24 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    24 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3971

    Dolar satış: 8,3994

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2395

    Euro Satış: 10,2540

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,8955

        Pound satış: 11,9199

        BORSA, DOLAR, ALTIN ANALİZ

        Piyasaların seyrine baktığımızda hareket aralıkları şöyle: Borsa'da endeks geçen haftayı 1.451'den kapattı. 1.445'in üzerinde kalmayı başardığı sürece hedef 1.589. 1.445'in altına inerse 1.434 ve 1.430 seviyelerindeki ortalamalar takip edilecek.

        Dolar dün 8.41 TL'den işlem gördü. 8.50 kritik eşik. Aşılırsa hedef 9.4 ve 10.6 seviyeleri. 8.40'ın altında ilk destek 8.30'da bu seviye aşağı kırılırsa bir süre yatay hareket sürer.

        Altın dün 1.881 dolar seviyesindeydi. Güçlü seyrini sürdürüyor. Hedefler 1.920 ve 2.072 seviyeleri. 1.865'in üzerinde alıcılar aktif olmaya devam edecektir.
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kuru: 24 Mayıs Pazartesi Dolar ne kadar oldu? Bugün euro ve sterlin kaç TL? Dolar 8,50 TL'yi aşarsa...