Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler esnafa destek paralarına çevrildi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik yönden olumsuzluk yaşayan esnafa devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Esnaflara aylık 1000 TL gelir desteği ve 750 ile 500 TL arasında kira desteği ödeneceğinin açıklanmasının ardından merakla detaylar araştırılır oldu. Peki Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Esnafa destek paraları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar!
2021 MAYIS AYI GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemelerin yatırılmasına yönelik bir tarih açıklaması henüz Ticaret Bakanlığı'ndan gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.