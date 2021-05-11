Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.05.2021 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 08:45
    ABONE OL

    Tarih verildi! ? sonuçları 2021!

    ? sonuçları talepte bulunan kişiler tarafından sorgulanıyordu. Birçok şirket borsada halka arz süreci için başvuruda bulunuyor. SPK'nın onay vermesi ile halka arz işlemi gerçekleştiriliyor. Kalekim halka arz süreci de tamamlandı. Peki Kalekim ne zaman işlem görecek?

    takvim.com.tr
    Tarih verildi! Kalekim ne zaman işlem görecek? Kalekim halka arz sonuçları 2021!

    Kalekim halka arz sonuçları! Kalekim ne zaman işlem görecek? Kalekim halka arz süreci tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim'in halka arz sürecinin ardından Kalekim hisse ne zaman işlem görecek sorusuna da yanıt aranıyor. Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep gelirken bireysel yatırımcılara satışlar planlananın altında kaldı.

    KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI!

    Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim'in halka arz sonuçları da açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi

    Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.

    Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep gelirken bireysel yatırımcılara satışlar planlananın altında kaldı.

    Yüzde 68 olarak planlanan yurt içi bireysel satış oranı yüzde 62,3 olarak gerçekleşti. Kurumsal satışlar ise yüzde 31,7 oldu. Halka arz sürecinde 3 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,4 milyon adet satış yapıldı.

        KALEKİM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Kalekim halka arzda hisse fiyat aralığı lot başına 13,75-14,75 TL olarak belirlendi. Kalekim Yıldız Pazar'da KLKIM koduyla işlem görecek. Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gazze'de şehitler var!
        Haberler Ekonomi Tarih verildi! Kalekim ne zaman işlem görecek? Kalekim halka arz sonuçları 2021!