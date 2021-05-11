Tarih verildi! Kalekim ne zaman işlem görecek? Kalekim halka arz sonuçları 2021!

KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI!

Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim'in halka arz sonuçları da açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi

Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.