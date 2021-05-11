KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALIYOR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor. Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, Kamu iktisadi teşekkülleri, Genel ve katma bütçeli kurumlar, Özel bütçeli idareler, Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler tediye ödemesinden faydalanabilirler.