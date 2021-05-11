RAMAZAN İMSAKİYE
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2021 2. ilave tediye ödemeleri yattı mı? 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman yatacak? 1108 TL ikramiye...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Taşeron ve kamu işçilerinin merak ve heyecanla beklediği 2021 2. ilave tediye ödemelerinin tarihi açıklandı. Bilindiği gibi çalışanlara ilk taksit ödemeleri Ocak ayının 29'unda yapılmıştı. Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri 2. taksit ödemesi için geri sayıma başladı. Peki, taşeron-kamu işçiye ilave tediye ne zaman ödenecek? Kim ne kadar alacak? 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte 52 günlük ikramiye 2. taksit ödeme tarihleri!

11.05.2021 06:49 - Son Güncelleme: 11.05.2021 06:52
İlave tediye ne zaman yatacak? 4D işçi ikramiyeleri

Taşeron ve kamu işçilerini kapsayan güzel haber geldi. Ramazan Bayramı'na saatler kala 2. ilave tediyelerin hangi tarihte ödeneceği merak edilip araştırılıyor Yüz binlerce işçinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi belli oldu. Şimdi ise gözler yılın ikinci ikramiyelerine çevrildi. Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri için ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar verilecek olduğu en merak edilen konuların başında geldi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tüm detaylar!

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İlave tediye ne zaman yatacak? 4D işçi ikramiyeleri

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta verilmişti. İkinci taksit ise 11 Mayıs'ta (bugün) yatırılacak.

İlave tediye ne zaman yatacak? 4D işçi ikramiyeleri

Böylece Ramazan Bayramı'na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak. Yeraltı işlerinde çalışanlara ikramiyenin tamamı 24 Aralık 2021'de verilecek. Ödeme, kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor. Belediye şirketine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye verilmiyor.

İlave tediye ne zaman yatacak? 4D işçi ikramiyeleri

Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

İlave tediye ne zaman yatacak? 4D işçi ikramiyeleri

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.