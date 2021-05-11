2021 2. ilave tediye ödemeleri yattı mı? 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman yatacak? 1108 TL ikramiye...

Taşeron ve kamu işçilerini kapsayan güzel haber geldi. Ramazan Bayramı'na saatler kala 2. ilave tediyelerin hangi tarihte ödeneceği merak edilip araştırılıyor Yüz binlerce işçinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi belli oldu. Şimdi ise gözler yılın ikinci ikramiyelerine çevrildi. Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri için ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar verilecek olduğu en merak edilen konuların başında geldi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tüm detaylar!