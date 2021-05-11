2021 2. ilave tediye ödemeleri yattı mı? 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman yatacak? 1108 TL ikramiye...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Taşeron ve kamu işçilerinin merak ve heyecanla beklediği 2021 2. ilave tediye ödemelerinin tarihi açıklandı. Bilindiği gibi çalışanlara ilk taksit ödemeleri Ocak ayının 29'unda yapılmıştı. Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri 2. taksit ödemesi için geri sayıma başladı. Peki, taşeron-kamu işçiye ilave tediye ne zaman ödenecek? Kim ne kadar alacak? 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte 52 günlük ikramiye 2. taksit ödeme tarihleri!
11.05.2021 06:49
- Son Güncelleme: 11.05.2021 06:52
Taşeron ve kamu işçilerini kapsayan güzel haber geldi. Ramazan Bayramı'na saatler kala 2. ilave tediyelerin hangi tarihte ödeneceği merak edilip araştırılıyor Yüz binlerce işçinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi belli oldu. Şimdi ise gözler yılın ikinci ikramiyelerine çevrildi. Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri için ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar verilecek olduğu en merak edilen konuların başında geldi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tüm detaylar!