Emekli maaşları bugün yatacak mı? SSK- Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman 2021? Bayramdan önce yatacak mı?
Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramına sayılı günler kala maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak sorgulanmaya başlandı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları 11 Mayıs (Bugün) yatacak mı? İşte tüm gelişmeler...
11.05.2021 08:18
- Son Güncelleme: 11.05.2021 08:21
Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramına sayılı günler kala maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları 11 Mayıs (Bugün) yatacak mı? İşte tüm gelişmeler...