RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekli maaşları bugün yatacak mı? SSK- Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman 2021? Bayramdan önce yatacak mı?

Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramına sayılı günler kala maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak sorgulanmaya başlandı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları 11 Mayıs (Bugün) yatacak mı? İşte tüm gelişmeler...

11.05.2021 08:18 - Son Güncelleme: 11.05.2021 08:21
SSK- Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramına sayılı günler kala maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 13 Mayıs Perşembe günü başlayan Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşları 11 Mayıs (Bugün) yatacak mı? İşte tüm gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK- Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşının bayram öncesi yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi ancak bugün hesaplara yatması bekleniyor.

SSK- Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL'den 2 bin 420 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL'den bin 763 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 534 TL'den bin 662 TL'ye yükselecek.

SSK- Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL'ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL'yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK- Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;