Başkan Erdoğan'ın açıkladığı reformlar tek tek hayata geçiriliyor: 22.8 milyon çocuğa gelecek garantisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 18 yaşın altına bireysel emeklilik düzenlemesi ile bir ay sonra 22 milyon 860 bin genç ve çocuğa hem birikim yapma hem de emeklilik yolu açılıyor.
EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İLK ETAPTA 3 MİLYON 18 YAŞ ALTI ÇOCUĞUN GİRİŞ YAPMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Aile üyeleri için ayrı hesap açılarak yüzde 25'lik devlet katkısından da daha fazla yararlanılabilecek, BES çocuklar için kumbara görevi görecek. İlk etapta 3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülüyor. Potansiyel BES katılımcı sayısı Türkiye'nin toplam nüfusuna ulaşacak.
VELİ VE VASİ ARACILIĞIYLA KATILACAKLAR
Ekonomi reformları kapsamında bugün 12 milyonun üzerinde katılımcı ve 175 milyarlık portföy büyüklüğüne ulaşan BES ve sigortacılıkta yeni dönem başlıyor. Haziran sonuna kadar yapılacak işler arasında yer alan ve yasal düzenleme gereken BES'e ilişkin düzenlemeler torba teklifle yaşama geçirilecek. Mevcut sistemde BES'e girecek katılımcıların fiil ehliyetine sahip bulunması zorunluluğu bulunuyor.