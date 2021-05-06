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    • Ekonomi
    • 06.05.2021 13:08
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    • 06.05.2021 13:08
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    Gündemde binlerce kişi tarafından haberleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda popüler hale gelen kripto para piyasasında zaman zaman yükselişler ve düşüler yaşanıyor. Diğer tüm gelişmeler de merakla izleniyor. Bu noktada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı ve sonucunun ne olduğu merak edildi. Peki , ?

    takvim.com.tr
    Ripple davası sonucu son dakika!

    Ripple davası sonucu son dakika! Ripple davası ne zaman, saat kaçta? Mahkeme sonucu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aralık ayından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında süren davada son durumun ne olduğu merak konusu. Ripple XRP davası ile ilgili kripto paralar gündemini yakından takip eden kişilerin sıklıkla araştırdığı detayları haberimizde derledik.

    XRP DAVASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Açılış savunmaları 12 Nisan'da, SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu dosyalara yanıt vermesi için de vakti olacak. Savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.

    SEC, Ripple'ın başka ülkelerde faaliyet gösterdiğini de belirttikten sonra ilgili ülkelerin kurumlarından resmi bilgi talebinde bulundu. Ripple ise bunun SEC'nin yetkisini aştığını düşünüyor. SEC, Ripple yöneticilerinin başka ülkelerde XRP satışı yapmış olabileceğini belirtip, XRP'nin menkul kıymet olduğu iddiasında bu kanıtlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

    Ripple avukatları söz konusu iddialara ve girişimlere sert bir şekilde karşı çıksa da kelimenin tam anlamıyla dananın kuyruğunun bugün kopacağı söylenebilir. ABD'li eski savcı James Filan tarafından da aktarılan belgede, SEC'nin bu konu hakkında yaptığı resmi açıklama net bir şekilde görülebilmekte. SEC, Ripple ortaklarının %90'ının ABD dışında olduğunu belirterek böyle bir adım attığını belirterek mahkemeyi ikna etmeye çalışacak gibi gözüküyor.

        Ripple davasının yeni duruşması TSİ 21.00 itibarıyla başlayacak ve telekonferans şeklinde gerçekleştirilecek.

        RİPPLE İÇİN FLAŞ İDDİA!

        Tokyo merkezli finansal hizmetler, varlık yönetimi ve biyoteknoloji firması SBI Holdings CEO'su Yoshitaka Kitao, şirketinin 2021 yılı ilk çeyrek finansal raporlama toplantısında hissedarlara Ripple şirketinin halka açılmak planından bahsetti.

        Kitao, Ripple'ın SEC ile olan davasından sonra halka açılmayı planladığını ve bu hamle için davanın bitmesini beklediğini söyledi. Kitao ayrıca, halka arzın ardından SBI Holdings'in de Ripple'a yaptığı yatırımların karşılığını alacağını düşündüğünü belirtti.

        Ripple CEO'su Brad Garlinghouse da geçtiğimiz sene Ocak ayında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşmuş ve halka arzların kripto para ve blokzincir evreninde daha fazla görülmeye başlanacağını söylemişti. Garlinghouse Ripple'ın da bu şirketlerin arasında olacağını düşündüğünü belirtmişti.

        Ripple'ın kendi token'ı olan XRP, SEC'nin Aralık ayında açtığı davanın ardından çok ciddi bir düşüş yaşamış ve 0.20 doların da altına inmişti. Ancak zaman geçtikçe Ripple şirketinin savunması kripto para evrenini ikna etmiş ve yatırımcılar XRP yatırımlarını artırmışlardı. Kısa süre önce 1 doları aşan XRP, haberin yazıldığı dakikalarda ise 1,54 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Ripple davası sonucu son dakika! Ripple davası ne zaman, saat kaçta? Mahkeme sonucu belli oldu mu?