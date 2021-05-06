Ripple davası sonucu son dakika! Ripple davası ne zaman, saat kaçta? Mahkeme sonucu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aralık ayından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasında süren davada son durumun ne olduğu merak konusu. Ripple XRP davası ile ilgili kripto paralar gündemini yakından takip eden kişilerin sıklıkla araştırdığı detayları haberimizde derledik.
XRP DAVASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Açılış savunmaları 12 Nisan'da, SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu dosyalara yanıt vermesi için de vakti olacak. Savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.
SEC, Ripple'ın başka ülkelerde faaliyet gösterdiğini de belirttikten sonra ilgili ülkelerin kurumlarından resmi bilgi talebinde bulundu. Ripple ise bunun SEC'nin yetkisini aştığını düşünüyor. SEC, Ripple yöneticilerinin başka ülkelerde XRP satışı yapmış olabileceğini belirtip, XRP'nin menkul kıymet olduğu iddiasında bu kanıtlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Ripple avukatları söz konusu iddialara ve girişimlere sert bir şekilde karşı çıksa da kelimenin tam anlamıyla dananın kuyruğunun bugün kopacağı söylenebilir. ABD'li eski savcı James Filan tarafından da aktarılan belgede, SEC'nin bu konu hakkında yaptığı resmi açıklama net bir şekilde görülebilmekte. SEC, Ripple ortaklarının %90'ının ABD dışında olduğunu belirterek böyle bir adım attığını belirterek mahkemeyi ikna etmeye çalışacak gibi gözüküyor.