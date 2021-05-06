SEC, Ripple'ın başka ülkelerde faaliyet gösterdiğini de belirttikten sonra ilgili ülkelerin kurumlarından resmi bilgi talebinde bulundu. Ripple ise bunun SEC'nin yetkisini aştığını düşünüyor. SEC, Ripple yöneticilerinin başka ülkelerde XRP satışı yapmış olabileceğini belirtip, XRP'nin menkul kıymet olduğu iddiasında bu kanıtlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ripple avukatları söz konusu iddialara ve girişimlere sert bir şekilde karşı çıksa da kelimenin tam anlamıyla dananın kuyruğunun bugün kopacağı söylenebilir. ABD'li eski savcı James Filan tarafından da aktarılan belgede, SEC'nin bu konu hakkında yaptığı resmi açıklama net bir şekilde görülebilmekte. SEC, Ripple ortaklarının %90'ının ABD dışında olduğunu belirterek böyle bir adım attığını belirterek mahkemeyi ikna etmeye çalışacak gibi gözüküyor.