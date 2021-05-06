Bu fırsat bir daha ele gelmez! Ve netleşti! İlave istihdama 100.000 TL kredi! Hem de 6 ay geri ödemesiz, 3 yıl vadeli...

Ve sonunda belli oldu! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında en çok hasar gören sektörler arasında şüphesiz ki hizmet ve turizm yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığı Ekonomik Reform Paketi'nde, bu sektörler için önemli adımlar atılacağının sinyalleri verilmişti. Kısa adıyla KGF olarak bilinen Kredi Garanti Fonu, kredi çekmek istediği halde teminat koşullarını yerine getirmeyen kobilere ve kobi dışı işletmelere kefil olarak anlaşmalı bankalardan kredi kullanmasını sağlamaktadır. 1993 yılında kurulan KGF, kobilerin finansmana erişmesine yardım etmektedir. Teminat gücü olmayan kobilere kefil olmak temel amaçlarından birisidir.
ÇALIŞANIN MASRAFI KREDİNİN FAİZİNDEN DÜŞÜLECEK
Sabahın haberine göre, ekonomide reform kapsamında kredi kullanan işletmelerin, her bir ilave istihdam sağlanan kişi için 12 ay boyunca ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek.
Böylece, kredinin faiz yükünün büyük bir kısmını da devlet üstlenmiş olacak
İMALAT SANAYİ, HİZMET, TURİZM
Kredi desteği öncelikli olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek. Böylece üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanı sıra istihdamın da artması sağlanacak. Pandemi sürecinde vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en çok etkilenen hizmet ve turizm sektörlerinin de öncelikli olarak kapsama alınması konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi.