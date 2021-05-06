Bu fırsat bir daha ele gelmez! Ve netleşti! İlave istihdama 100.000 TL kredi! Hem de 6 ay geri ödemesiz, 3 yıl vadeli...

Ve sonunda belli oldu! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında en çok hasar gören sektörler arasında şüphesiz ki hizmet ve turizm yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığı Ekonomik Reform Paketi'nde, bu sektörler için önemli adımlar atılacağının sinyalleri verilmişti. Kısa adıyla KGF olarak bilinen Kredi Garanti Fonu, kredi çekmek istediği halde teminat koşullarını yerine getirmeyen kobilere ve kobi dışı işletmelere kefil olarak anlaşmalı bankalardan kredi kullanmasını sağlamaktadır. 1993 yılında kurulan KGF, kobilerin finansmana erişmesine yardım etmektedir. Teminat gücü olmayan kobilere kefil olmak temel amaçlarından birisidir.