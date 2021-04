BES’te 4 milyarlık fon büyüklüğüne ulaştı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

sigortacılığının ve faizsiz BES 'in öncü markası olduklarını söyleyen, "BES'te 3 milyar 948 milyon lira fon büyüklüğüne, 770 bin BES sözleşmesine ve 190 bin sigorta sözleşmesi adedine ulaştık. Hayatın her alanında sunduğumuz hizmetlerle milletimizin geleceğini güvence altına almak için çalışıyoruz. 7 yaşında genç bir şirket olmamıza rağmen, BES'in ve katılım sigortacılığının daha geniş kesimlere ulaşması için en ön safta ilerliyoruz. Sadece tasarrufta ve emeklilikte değil, sağlıktan eğitime hayatın her alanına dokunan yenilikçi ürünlerimizle katılımcılarımızı korumaya, onlarla birlikte büyümeye devam ediyoruz" dedi. 18 yaş altına BES yolunun açılması ile ilgili yorumlarda bulunan Sincek, şöyle devam etti: "Finansal okuryazarlık, tasarruf alışkanlıkları bilincinin artması... Bu konuların ilkokul ve ortaokul seviyesinde Milli Eğitim müfredatına girmesinden yıllardır bahsederiz. BES'in 18 yaş altına açılmasıyla birlikte aile içinde bu konular daha fazla konuşulmaya başlanacaktır. Bununla birlikte burada bir farkındalık ve bilinçlenme söz konusu olacaktır. 18 yaş altı çocuklar tasarruflarının nasıl korunup artacağının, fonların ve sabit getirinin ne olduğunu merak edecek ve bu merak araştırmayla birlikte bilinçlenmeyi beraberinde getirecektir."