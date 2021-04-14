Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! BES'te büyük değişiklik! Yüzde 200 artacak

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, "Türkiye'de 2003 yılında yapılan düzenleme ile devreye giren bireysel emeklilik sistemi (BES) büyümeye devam ediyor. Bugün itibariyle 6.9 milyon kişiyi aşan katılımcı sayısına karşılık BES'te biriken toplam fon miktarı da 155.7 milyar liranın üzerinde.