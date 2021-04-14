Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! BES'te büyük değişiklik! Yüzde 200 artacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren BES'te katılım payı yüzde 40'ın üzerine çıktı. Konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, "Bireysel emeklilik sistemi 2023'e kadar 50 milyar TL'den fazla büyümesi bekleniyor" dedi.
Türkiye'de işgücüne katılım oranları yüzde 28 ile erkeklerin yarısının da altında kalan kadınların bireysel emeklilik sistemindeki (BES) katılım payları ise yüzde 40'ün üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, "Bireysel emeklilik sistemi 2023'e kadar 50 milyar TL'den fazla büyümesi bekleniyor" dedi.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, "Türkiye'de 2003 yılında yapılan düzenleme ile devreye giren bireysel emeklilik sistemi (BES) büyümeye devam ediyor. Bugün itibariyle 6.9 milyon kişiyi aşan katılımcı sayısına karşılık BES'te biriken toplam fon miktarı da 155.7 milyar liranın üzerinde.
Bu rakam, BES'teki birikimlerin milli gelirin yüzde 3'üne karşılık geldiğini gösteriyor. 2019-2023 dönemine ilişkin 11. Kalkınma Planı'nda BES'in 2023'e kadar yüzde 207.4 oranında büyüyerek 300 milyar liraya yaklaşacağı öngörülüyor. Bu öngörüyü destekleyen gelişmeler arasında azalan doğurganlık ve artan yaşam süresi gibi demografik geçişler de yer alıyor.
"SİSTEM TAMAMLAYICI, KATILIM İSTEĞE BAĞLI"
Gönüllü katılım esasına dayanan BES'in, zorunlu ve kamusal sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu belirten Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, "Kamusal sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik gelirinin üzerine ek bir gelir sağlayan BES üzerinden emekli olabilmek için sistemde en az 10 yıl kalınması gerektiğini hatırlatan Ceylan-Ataman, ayrıca 56 yaşını doldurmak şart.