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    • Ekonomi
    • 04.05.2021 12:59
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    • 04.05.2021 13:02
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    Son dakika: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı

    Son dakika haberine göre yaptığı açıklamada; "Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz." dedi.

    Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemeleri ne zaman?

    Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı. Buna göre KÇÖ Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

    ÖDEME TARİH BELLİ OLDU
    Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde;

    "Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

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