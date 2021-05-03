Hem kısa çalışma ödeneği hem nakdi ücret desteği alınabilir mi? O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!

1-) MUAF TUTULAN HARİÇ TAM KAPANMA GEÇERLİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Geçtiğimiz perşembe günü başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirtilen işkolları haricindeki tüm işyerlerini kapsıyor.