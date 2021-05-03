RAMAZAN İMSAKİYE
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Hem kısa çalışma ödeneği hem nakdi ücret desteği alınabilir mi? O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!

Milyonlarca işyeri koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurdu ya da işçi azaltmak zorunda kaldı. Söz konusu durumlarda işveren ve işçi sorun yaşamasın diye hükümet kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğini devreye aldı. Kısa çalışma ödeneği kesilen nakdi ücret desteğinden yararlanabildi. Ancak Aynı dönem için hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteğinden yararlanılma imkanı bulunmuyor. Bu sebeple yapılacak olan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. İşte detaylar…

03.05.2021 08:56 - Son Güncelleme: 03.05.2021 08:56
Hem kısa çalışma ödeneği hem nakdi ücret desteği alınabilir mi? O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!

Söz konusu dönemde sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamına dahil edilmeyen belirli işkolları bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bu işkollarında çalışanlar, e-Devlet üzerinden alacakları çalışma izin belgesi ile tam kapanmadan muaf tutulacak.

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Hem kısa çalışma ödeneği hem nakdi ücret desteği alınabilir mi? O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!

Tam kapanma döneminde uzaktan çalışma şartlarının uygun olmadığı işyerleri ise kapalı olacak.

Hem kısa çalışma ödeneği hem nakdi ücret desteği alınabilir mi? O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!

1-) MUAF TUTULAN HARİÇ TAM KAPANMA GEÇERLİ
Milliyet'te yer alan habere göre, Geçtiğimiz perşembe günü başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirtilen işkolları haricindeki tüm işyerlerini kapsıyor.

Hem kısa çalışma ödeneği hem nakdi ücret desteği alınabilir mi? O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!

Genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerleri ile kişiler 43 maddelik bir listede tek tek sayılmış durumda.

Hem kısa çalışma ödeneği hem nakdi ücret desteği alınabilir mi? O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde genelgede belirtilen kamu veya özel sektör işyerlerinde çalışanların istisna kapsamında olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Bununla birlikte, bu kişilerin muafiyeti işyeri güzergahı ile sınırlı.