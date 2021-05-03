Hem kısa çalışma ödeneği hem nakdi ücret desteği alınabilir mi? O ödemeler faizi ile birlikte geri alınacak!
Milyonlarca işyeri koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurdu ya da işçi azaltmak zorunda kaldı. Söz konusu durumlarda işveren ve işçi sorun yaşamasın diye hükümet kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğini devreye aldı. Kısa çalışma ödeneği kesilen nakdi ücret desteğinden yararlanabildi. Ancak Aynı dönem için hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteğinden yararlanılma imkanı bulunmuyor. Bu sebeple yapılacak olan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. İşte detaylar…
03.05.2021 08:56
- Son Güncelleme: 03.05.2021 08:56