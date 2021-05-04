Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara ödenen pandemi sosyal yardım destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Son duyuruya göre, bin liralık ödeme bin 100 lira yükseldi. Daha önce ödeme alanlar ise tekrar başvuru yapıp yapamacağını merak ediyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım alanlar tekrar alabilecek mi? 1100 TL e-Devlet yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alacak? İşte detaylar...
1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.
İşte başvuruya dair bilgiler;
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."
1000 TL SOSYAL YARDIM ALANLAR TEKRAR ALABİLECEK Mİ?
Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.