Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara ödenen pandemi sosyal yardım destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Son duyuruya göre, bin liralık ödeme bin 100 lira yükseldi. Daha önce ödeme alanlar ise tekrar başvuru yapıp yapamacağını merak ediyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım alanlar tekrar alabilecek mi? 1100 TL e-Devlet yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alacak? İşte detaylar...

1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

İşte başvuruya dair bilgiler;