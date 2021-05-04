Nisan ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu gündemde yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği KÇÖ süresi uzatılmıştı. Sürenin uzatılmasının ardından Ramazan Bayramı öncesi ödemelerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Pandemi döneminde işletmeler binlerce işçiyi kısa çalışma ödeneği kapsamına almıştı. Kısa çalışma ödenekleriyle çalışanların mağduriyetinin önüne geçiliyor. Peki Nisan ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada; "Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz." dedi.
Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde;
"Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."