Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.