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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 09:59
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    • 30.04.2021 10:06
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    Milyonları ilgilendiriyor! Tam kapanmada ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar: Son ödeme tarihi...

    Tam kapanmada ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar: Son ödeme tarihi... Dün akşam itibari ile başlayan tam kapanma sürecinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fatura kararı alındı. Alınan karara göre, elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ötelendi. Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ile ilgili değişikliğe gidilerek, sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlaması için işlem yapılacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

    takvim.com.tr
    Milyonları ilgilendiriyor! Tam kapanmada elektrik ve doğal gaz faturaları...

    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklamada daha geldi. Tam kapanmada doğalgaz ve elektrik faturalarının nasıl ödeneceği merak edilirken, açıklamada tam kapanma sürecinde kesinti olmayacağı bildirildi. Habere göre, konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

    BORÇ NEDENİYLE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KESİNTİSİ OLMAYACAK

    Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ile ilgili değişikliğe gidilerek, Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlaması için işlem yapılacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

    Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

    ELEKTRİK ARIZA KAYITLARI ALINACAK

    Tam kapanma sürecinden zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Bu süreçte müşteri hizmetleri dönüşümlü olarak hizmet vermeye devam ederken, arıza gibi durumlara ise müdahale edilecek.

    Genelgede yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi"nde söz konusu şirketlerin çalışanları için şu detay yer aldı;

    "Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

    Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olacak"

        ENERJİSA'DAN KESİNTİ AÇIKLAMASI

        Enerjisa Enerji, 29 Nisan 2021 -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında devam edecek tam kapanma süresince, elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve müşterilerinin elektrik işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bir dizi tedbir aldığını açıkladı.

        İHA'da yer alan habere göre, alınan tedbirler kapsamında, tam kapanma süresince mesken (ev) ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Tam kapanma süresince fatura çıkarılmaya devam edilecek, ancak bu süreçte çıkarılan mesken (ev) ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günleri müşterilerimizde bir mağduriyet oluşturmak adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.

        TÜM KANALLAR HİZMETE AÇIK

        Enerjisa Enerji müşterileri, bu süreçte tüm elektrik işlemlerini Enerjisa Mobil uygulaması, online.enerjisa.com.tr ve E-Devlet üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecek. Çağrı Merkezleri 7/24 açık olacak; ayrıca müşteri hizmet noktaları da dönüşümlü çalışma yöntemiyle hizmet vermeye devam edecek.
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        Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor! Tam kapanmada elektrik ve doğal gaz faturaları için son dakika çarpıcı karar: Son ödeme tarihi...