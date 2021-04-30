ELEKTRİK ARIZA KAYITLARI ALINACAK

Tam kapanma sürecinden zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Bu süreçte müşteri hizmetleri dönüşümlü olarak hizmet vermeye devam ederken, arıza gibi durumlara ise müdahale edilecek.

Genelgede yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi"nde söz konusu şirketlerin çalışanları için şu detay yer aldı;

"Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olacak"