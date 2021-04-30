Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklamada daha geldi. Tam kapanmada doğalgaz ve elektrik faturalarının nasıl ödeneceği merak edilirken, açıklamada tam kapanma sürecinde kesinti olmayacağı bildirildi. Habere göre, konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.
BORÇ NEDENİYLE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KESİNTİSİ OLMAYACAK
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ile ilgili değişikliğe gidilerek, Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlaması için işlem yapılacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.
Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.
ELEKTRİK ARIZA KAYITLARI ALINACAK
Tam kapanma sürecinden zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Bu süreçte müşteri hizmetleri dönüşümlü olarak hizmet vermeye devam ederken, arıza gibi durumlara ise müdahale edilecek.
Genelgede yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi"nde söz konusu şirketlerin çalışanları için şu detay yer aldı;
"Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,
Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olacak"