Biotrend Enerji hangi tarihte borsada işlem görecek? BIOEN hisse fiyatı ve işlem tarihi nedir?

BİOTREND ENERJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Biotrend Türkiye genelinde; Entegre Katı Atık Yönetim Hizmeti, Enerji Üretimi , Atık Isı / Atıl Isı Kullanımı ve Karbon Sertifikası Üretim ve Satışı ile ilgili yatırımları bulunmaktadır."*2020 sonu itibariyle 10 il, 12 tesisten elde edilen veridir.

Türkiye'nin 11 ilinde, toplam 17 tesisi ve 293 çalışanı ile yıllık 300 milyon kWh enerji üretimi sağlayan Biotrend Enerji'nin Borsa İstanbul 'da (BİS) işlem günü 28 Nİsan Çarşamba günü olarak belirlendi.

750 milyon lira gelir beklenen halka arzda dağıtım, oransal olarak gerçekleştirilirken sermaye artırımından kaynaklı 22 milyon lotu halka arz edilecek ve buradan halka arz geliri elde edecek. Bu gelirin en fazla %30'unun borç ödemesinde kullanacağı belirlenirken yatırımcılar, bu oranı olumlu olarak değerlendiriyor.