Küresel piyasalarda, emtia fiyatları ve ekonomilerin salgın sonrası açılmasına paralel olarak artan enflasyon endişeleri, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine ve buna bağlı olarak risk iştahının azalmasına neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik aktivitedeki canlanma ve emtia fiyatlarındaki yükseliş eğilimi, enflasyon endişelerini artırdı.

Artan enflasyon endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,68'e kadar çıkarken, altının ons fiyatı yüzde 0,6 geriledi.