Ziraat GYO halka arz talep toplama işlemleri çarşamba günü başladı. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı yakın bir zamanda onaylanmıştı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte halka arz işlemine dair detaylar vatandaşların gündeminde yer edinmeye başladı. Peki, Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman bitiyor, borsa kodu nedir? İşte bilgiler...
ZİRAAT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN BİTİYOR?
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) 28-30 Nisan 2021 tarihlerinde halka arz edilecektir.
İşte borsa kodu ve diğer bilgiler;
ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yeni ayın ilk günlerinde borsa işlem görmesi bekleniyor.
BORSA KODU
Borsa Kodu: ZRGYO
Ziraat GYO paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.