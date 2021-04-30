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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 08:11
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    • 30.04.2021 08:11
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    borsada ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman bitiyor, borsa kodu nedir?

    halka arz başvuruları 28 Nisan tarihinde alınmaya başlandı ve son başvuru tarihi araştırılıyor. Bilindiği üzere son haftalarda pek çok şirketin halka arz işlemleri başladı ve sona erdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yakın bir tarihte Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onaylamıştı. Peki, Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman bitiyor, borsa kodu nedir? ? İşte detaylar...

    Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek?

    Ziraat GYO halka arz talep toplama işlemleri çarşamba günü başladı. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı yakın bir zamanda onaylanmıştı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte halka arz işlemine dair detaylar vatandaşların gündeminde yer edinmeye başladı. Peki, Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman bitiyor, borsa kodu nedir? İşte bilgiler...

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) 28-30 Nisan 2021 tarihlerinde halka arz edilecektir.

    İşte borsa kodu ve diğer bilgiler;

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin yeni ayın ilk günlerinde borsa işlem görmesi bekleniyor.

    BORSA KODU

    Borsa Kodu: ZRGYO

    Ziraat GYO paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

    SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

        SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

        NB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ihracı, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 400 milyon dolar Tahvil/Finansman Bonosu, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Akbank T.A.Ş'nin 2 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı başvurusunu kabul etti.

        BAŞVURU DETAYLARI

        Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

        Ziraat Yatırım Kanallarından,

        • Ziraat Yatırım E-şube

        • Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

        • Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

        • 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi

        Ziraat Bankası Kanallarından

        • Ziraat Bankası internet şubesi

        • Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

            BANKA BİLGİLERİ

            Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman bitiyor, borsa kodu nedir?