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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 16:52
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    • 30.04.2021 16:52
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    30 Nisan Cuma borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,21 oranında 7,25'den yükselerek işlem gördü. 30 Nisan Cuma 2021 hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    30 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gözde Girişim 7,25 6,70 8,21
    Otokar 350,80 331,10 5,95
    Bera Holding 31,24 29,78 4,90
    Koza Altın 113,40 108,40 4,61
    Koza Madencilik 14,05 13,55 3,69
    İpek Doğal Enerji 12,75 12,34 3,32
    Brisa 25,30 24,58 2,93
    Aksa 16,50 16,04 2,87
    TAV Havalimanları 21,24 20,68 2,71
    Pegasus 71,65 69,90 2,50
    MLP Sağlık 24,86 24,38 1,97
    Doğan Holding 2,94 2,89 1,73
    İhlas Holding 0,59 0,58 1,72
    Türk Hava Yolları 12,16 11,98 1,50
    Alkim Kimya 17,08 16,84 1,43
    Halkbank 4,30 4,24 1,42
    Odaş Elektrik 2,39 2,36 1,27
    Şişe Cam 7,51 7,42 1,21
    Coca Cola İçecek 77,45 76,55 1,18
    GSD Holding 1,75 1,73 1,16

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 27,08 28,78 -5,91
    Konya Çimento 897,30 943,00 -4,85
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,81 7,14 -4,62
    Jantsa Jant Sanayi 741,60 774,90 -4,30
    Ege Gübre 214,40 223,50 -4,07
    Vestel 29,04 29,98 -3,14
    Bagfaş 22,40 23,02 -2,69
    Tekfen Holding 16,07 16,50 -2,61
    Kartonsan 50,30 51,50 -2,33
    Parsan 29,14 29,80 -2,21
    Borusan Mannesmann 24,74 25,26 -2,06
    Good-Year 7,52 7,67 -1,96
    İş GMYO 1,86 1,89 -1,59
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,26 1,28 -1,56
    Migros Ticaret 36,58 37,14 -1,51
    Hektaş 8,27 8,39 -1,47
    Albaraka Türk 1,60 1,62 -1,23
    Karsan Otomotiv 3,37 3,41 -1,17
    Sasa Polyester 36,04 36,44 -1,10
    Petkim 6,63 6,70 -1,04

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