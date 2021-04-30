Bilindiği üzere Girişim Elektrik'in halka arz için SPK'ya yapmış olduğu başvuru onaylandı. Bu noktada vatandaşlar halka arz tarihinin netleşip netleşmediğini sorgulamaya başladı. Peki, Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar haberimizde!
GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattı. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK'ya ve Borsa İstanbul'a başvuru işlemlerini tamamladı. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmadı.
Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a teslim ettiğini bildirdi.
Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz'' dedi.