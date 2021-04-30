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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 09:52
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    • 30.04.2021 09:52
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    halka arz ne zaman, hangi tarihte? Girişim Elektrik hisse fiyatı ne kadar, kaç lot var, eşit mi oransal mı?

    halka arz ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Girişim Elektrik'in halka arz için SPK'ya yapmış olduğu başvuru onaylandı. Bu noktada vatandaşlar halka arz tarihinin netleşip netleşmediğini sorgulamaya başladı. Peki, Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Girişim Elektrik halka arz ne zaman, hangi tarihte?

    Bilindiği üzere Girişim Elektrik'in halka arz için SPK'ya yapmış olduğu başvuru onaylandı. Bu noktada vatandaşlar halka arz tarihinin netleşip netleşmediğini sorgulamaya başladı. Peki, Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar haberimizde!

    GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattı. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK'ya ve Borsa İstanbul'a başvuru işlemlerini tamamladı. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

    Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a teslim ettiğini bildirdi.

    Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz'' dedi.

        Girişim Elektrik'in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde ettiğini ve 235 milyon TL net kâra sahip olduğunu kaydeden Harmanlı, "Ülkemize önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik, yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, kazançlı ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla buluşturuyor. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkaracağız" açıklamasını yaptı.

        GİRİŞİM ELEKTRİK ALKA ARZ EDİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU MU?

        Girişim Elektrik'in Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklaması üzerine, şirket yetkilileri, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a teslim ettiğini bildirdi. Ancak şirketin halka arz tarihi henüz netleşmedi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek cevabın ardından yayımlanacak izahname ile halka arz tarihleri belli olacak.

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        Haberler Ekonomi Girişim Elektrik halka arz ne zaman, hangi tarihte? Girişim Elektrik hisse fiyatı ne kadar, kaç lot var, eşit mi oransal mı?