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    • Ekonomi
    • 30.04.2021 18:35
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    • 30.04.2021 18:35
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    nda Ramazan Bayramı’na özel indirimler! ŞOK aktüelde ankastre ürünlerde fırsatlar!

    Merakla ve heyecanla beklenen nda Ramazan Bayramı’na özel indirimler dikkat çekiyor. 28 Nisan 4 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak, pek çok kategoride ürünlerde fırsatlar ön plana çıkıyor. Özellikle Ramazan Bayramı’na özel çikolata ürünlerindeki çeşitlilik ve uygun fiyat yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüelde ankastre ürünlerde fırsatlar da dikkat çekiyor. Tencere setlerinden cam ürünlere, gıda ürünlerinden kolonyaya kataloğu kampanyalarını haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramı’na özel indirimler!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramı'na özel indirimler vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenir oldu. Belirli tarihler aralığında çeşitli kategorilerde ürünleri özel fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan ŞOK aktüel ürünlerde dikiş makinesinden bıçaklara, kuruyemişlerden çikolatalara büyük fırsatlar incelenerek alacaklar belirleniyor. Liste yapmak isteyenler için güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 NİSAN-4 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

    çikolatalarda fırsatlar

        küçük ev aletleri

        dikiş makinesi

        kuru gıdalar

            Ramazan Bayramı'na özel ürünler

            çikolata çeşitleri

            ankastre set
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                Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramı’na özel indirimler! ŞOK aktüelde ankastre ürünlerde fırsatlar!