Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 2 milyar dolar ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmasının ardından kripto para borsasında başlayan skandalların ardı arkası kesilmiyor.
VEBİTCOİN VE GOLDEXCO.İN'E ERİŞİM YOK
Kripto para borsası Thodex'te yaşanan büyük skandalın ardından Vebitcoin ve GoldexCo.in de faaliyetlerine ara verdi.
Vebitcoin'in sitesinde yer alan mesajda, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." ifadeleri yer aldı.