90 gün geri ödemesiz! Anında hesabınıza geçiyor! 45.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada? Banka müşterilerine banka şubelerinden doğrudan başvuru yapmanın yanı sıra mobil bankacılık işlemleri ve internet bankacılığı üzerinde de başvuru şansı tanıyor. Bireysel krediler ihtiyaca göre farklı isimler (örn. ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı) alır. Bireysel kredilerin faiz oranları ve kullandırım masrafları (örn. dosya masrafı) bankalar arası değişiklik göstermektedir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, iihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.