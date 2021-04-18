Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi... Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi

Yeni kampanya ile birlikte vatandaşların farklı bankalara veya kurumlara olan borçlarının kapatılması hedefleniyor. 50 bin TL olarak verilen kredinin faiz oranı daha uygun şartlarda belirlenmektedir. Salgın döneminde işten çıkarılan ve maddi zorluklar çeken vatandaşların, farklı bankalara yüksek miktarda borcu olduğu ifade ediliyor. Uzun bir süredir iş yerleri kapalı vatandaşlar, işten çıkarılan vatandaşlar ve daha birçok kesim borcunu ödemekte oldukça güçlük çekiyor. Bankalar ise vatandaşların maddi zorluklarını bir nebze olsun azaltabilmek için yeni kredi kampanyalarını hayata geçiriyor.