Köyünü özleyenler için büyük müjde! Ziraat Bankası köyüne dönene 7 sene vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi veriyor

Ziraat Bankası köyüne dönene 7 sene vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi veriyor. Devletin yardım kredileri yoğun alaka görmeye devam ederken kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası da süreçte her zaman olduğu gibi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 6 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay ay vadeli kredi desteği verilmektedir.

Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor.

18.04.2021 11:30 - Son Güncelleme: 18.04.2021 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





