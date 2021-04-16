Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,24 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün banka hisselerinde devam eden alımlara karşın, diğer hisselerin yükselişe katılamamasıyla günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.407,76 puandan tamamladı.