Dikkat bugün son gün! Devlet, kendi işini kurmak isteyenlere 5-15-45 bin TL hibe desteği! İşte başvuru şartları

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmalı. Kendisine vasi tayini yapılmamış olmalı. Herhangi bir icra dosyası bulunmamalı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile arıcılık projelerinde istenen sertifikalara sahip olmalı.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, tarım ve orman il veya ilçe müdürlüklerinden 'işletme belgesi' alınmalı.

İşletmesi olmayanların da 'işletmesi olmadığı'na dair yazıyı eklemesi gerekiyor.