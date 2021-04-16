Dikkat bugün son gün! Devlet, kendi işini kurmak isteyenlere 5-15-45 bin TL hibe desteği! İşte başvuru şartları

Devlet, kendi işini kurmak isteyen engellilere 2014 yılından bu yana nakdi destekte bulunuyor. Bu kapsamda bu yıl 65 bin liraya kadar hibe veriliyor. Üstelik, pandemi döneminde engelliler için bu konuda bir kolaylık da sağlandı. Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir. Hibenin başka bir adı da bağış olarak bilinmektedir.
ARANAN KOŞULLAR
Engelli Hibe Desteği'nden faydalanabilmek için aranan şartlar şunlar:
En az yüzde 40 oranında engelli raporunun bulunması gerekiyor. İşkur'a engelli kaydı yapılmalı. 18 yaşını tamamlamış olmalı.
Hangi sebeple olursa olsun emekliliği bulunmamalı. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/ işletme olmamalı. İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmeli. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmalı.
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmalı. Kendisine vasi tayini yapılmamış olmalı. Herhangi bir icra dosyası bulunmamalı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile arıcılık projelerinde istenen sertifikalara sahip olmalı.
Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, tarım ve orman il veya ilçe müdürlüklerinden 'işletme belgesi' alınmalı.
İşletmesi olmayanların da 'işletmesi olmadığı'na dair yazıyı eklemesi gerekiyor.