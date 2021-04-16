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    • Ekonomi
    • 16.04.2021 10:55
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    • 16.04.2021 10:55
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    yasaklandı mı? Bitcoin, Ripple, Ethereum yasak mı? kararları!

    yasaklandı mı? Bitcoin, Ripple, Ethereum ve diğer alt coinleri bulunduran kişiler kripto paralarla ilgili alınan yeni kararları sorguluyor. kararlarının ardından sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kripto para ile alışverişin önüne geçmek için Merkez Bankası yönetmelik yayımladı. Hemen her gün ortaya çıkan kripto para ile tost, otomobil satışı gibi işlemler 30 Nisan'dan itibaren gerçekleştirilemeyecek.

    takvim.com.tr
    Kripto para yasaklandı mı? Bitcoin, Ripple, Ethereum yasak mı? Resmi Gazete kripto para kararları!

    Kripto para yasaklandı mı? Resmi Gazete kripto para kararlarının ardından alışverişlerde kripto paraların kullanımıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bitcoin, Ripple, Ethereum paraların sahibi olanlar kripto para yasaklandı mı sorusuna da yanıt arıyor.

    KRİPTO PARA YASAKLANDI MI?

    Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

    Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.

    30 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

        Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

        Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.
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        Haberler Ekonomi Kripto para yasaklandı mı? Bitcoin, Ripple, Ethereum yasak mı? Resmi Gazete kripto para kararları!