



"Cardano'nun bir sonraki yükseltmesi Alonzo, blokzincire akıllı sözleşme desteği sunacak. Alonzo, akıllı sözleşme geliştirme altyapısını ve araçlarını oluşturmak için Plutus platformunu kullanacak. Plutus, NFT'ler için daha karmaşık basım politikaları sağlayarak Cardano'daki büyümelerini artıracak.

"RippleNet ve küresel finans kurumları ağı statükoyu değiştiriyor. RippleNet, 55'ten fazla ülkede yüzlerce finans kuruluşunun küresel ödemeleri düzene koymasına, yeni pazarlara açılmasına ve bugün en iyi müşteri ödeme deneyimini sağlamasına olanak tanır.

"Küresel ödeme ağına katılıyor - anlık, sınır ötesi ödemeler için dijital varlık XRP'den yararlanıyor. Kısa süre önce Aralık 2020'de imzalanan bir anlaşmanın parçası olarak duyurulan, benzersiz ödeme çözümleri sunma konusunda uzmanlaşmış dijital bankacılık ve fintech şirketi, müşterileri için daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir para kazanmak için RippleNet'i kullanıyor.

"Kripto para birimi endüstrisi büyümeye devam ederken, buna yönelik ana akım da dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi lideri, Bitcoin'in artık göz ardı edilemeyeceğini ve düzenleyicilerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti."