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    • Ekonomi
    • 16.04.2021 06:10
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    • 16.04.2021 06:15
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    CANLI döviz kurları: ve ne kadar? Dolar, euro ve kaç TL oldu?

    Döviz kurunda yaşanan gelişmeler haftanın son işlem gününde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün piyasalarda, bu ayın en önemli gündem maddesi olan açıklandı. , beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Dolar ve ne kadar? Dolar, euro ve kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    16 Nisan Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

    16 Nisan dolar ne kadar oldu? Dün piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Açıklamanın ardından gözler dolar kuruna ve doların tepkisine çevrildi. Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8, 03 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 16 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    16 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,0254

    Dolar satış: 8,0285

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,5936

    Euro Satış: 9,6135

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,0400

        Pound satış: 11,0737

        FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

        Piyasalarda, bu ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.

        Karar sonrası dolar/TL 8,03-8,04 seviyelerinde değerlenirken Euro/TL ise 9,65 civarında işlem görüyor.

        Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları: 16 Nisan Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?