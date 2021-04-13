Türkiye'de ilk kez oldu! Kripto paraya haciz geldi! Tartışma yaratan karar...

Buradaki tartışma konusu bu. Zararı kim karşılayacak? Kripto para borsası mı, alacaklı mı, icra müdürlüğü mü? Bunların hepsi kripto paralara karşın yasal düzenleme söz konusu olmadığı için tartışma konusu." dedi.

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