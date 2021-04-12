BNB coin yorum: Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in çıkardığı BNB coin tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Son 24 saatte yüzde 22.52 artışla 567.35 dolara yükselirken, birimin piyasa hacmi de 88.34 milyar dolara yükseldi. Peki, BNB (Binance) coin neden yükseldi? Yükselmeye devam edecek mi? İşte Binance Coin güncel yorumu!
BINANCE COIN REKOR KIRDI
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 22.52 artışla 567.35 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 64.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 88.34 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.08 trilyon dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Dijital para yöneticisi Coinshares'in geçen hafta yayınladığı verilere göre, kripto para fonlarına giriş ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar ile rekor seviyeyi gördü. Analistlere göre bu artış kripto para fonlarına kurumsal katılımın arttığını gösteriyor. Geçen yılın son çeyreğinde kripto para fonlarına 3.9 milyar dolarlık giriş yapılmıştı.
Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 47 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birimin arasındaydı.
BNB COİN YORUM: BNB (BİNANCE) COİN NEDEN YÜKSELDİ
Yıl başında 36$ seviyelerinden işlem gören BNB 3 ayda %1200 oranında artış gösterdi. Bu yıl sadece BNB'de değil, Binance'nin çıkardığı BSC ağı üzerine kurulu diğer altcoinlerde de güzel yükselişler olduğunu gördük.
Şüphesiz BSC'nin ve BNB'nin popülerliğinin artmasının temel nedenleri arasında Ethereum'daki yüksek işlem ücretleri yatıyor.
Ethereum'daki yüksek işlem ücretlerinden kaçan kullanıcılar güvenilir platformlar arasında en çok BSC'yi tercih ediyor.
Analistler BNB ve BSC projelerindeki yükselişin Ethereum'daki işlem ücreti sorunu çözülene kadar devam edebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla BNB yatırımcılarının Ethereum'a ilişkin güncellemeleri yakından takip etmesinde fayda görülüyor.
BNB rekordan rekora koşarken fiyatın fitili ateşleyebilecek bir haber de Binance CEO'su Changpeng Zhao'dan geldi. CZ, BNB yakma olayının bir kaç gün sonra gerçekleşeceğini paylaşarak; "Coinleri yaktığınızda sonsuza kadar tedavülden kaldırılırlar. Bu durum kalan coinlerin değerini artırır." dedi.