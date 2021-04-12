BINANCE COIN REKOR KIRDI

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 22.52 artışla 567.35 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 64.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 88.34 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.08 trilyon dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Dijital para yöneticisi Coinshares'in geçen hafta yayınladığı verilere göre, kripto para fonlarına giriş ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar ile rekor seviyeyi gördü. Analistlere göre bu artış kripto para fonlarına kurumsal katılımın arttığını gösteriyor. Geçen yılın son çeyreğinde kripto para fonlarına 3.9 milyar dolarlık giriş yapılmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 47 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birimin arasındaydı.