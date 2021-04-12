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    • 12.04.2021 09:16
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    12 Nisan sonucu nedir? sonuçlandı mı? tarihleri!

    12 Nisan kripto para piyasalarını takip edenleri yakından ilgilendiriyor. sonuçlandı mı? sı ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranırken dava tarihleri de belli oldu. 12 Nisan'da görülecek Ripple davasında ise önemli bir gelişme yaşanacak. Peki nedir?

    takvim.com.tr
    12 Nisan Ripple davası sonucu nedir? Ripple XRP davası sonuçlandı mı?

    Ripple XRP davası sonuçlandı mı? 12 Nisan Ripple davası sonucu nedir? Ripple davası ne zaman sorusuna yanıt aranırken Ripple XRP yatırımcıları davayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021'de görülmüştü. 6 Nisan günü yapılan keşif konferansının ardından gözler Ripple dava sonucuna çevrildi.

    RIPPLE XRP DAVASI SONUÇLANDI MI?

    Ön duruşması 22 Şubat 2021'de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan'da alınacak. Buna göre şirket CEO'su Garlinghouse ile yönetim kurulu başkanı Larsen'in davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunacakları gün bugün.

    Bu tarihten tam 1 hafta sonra 19 Nisan günü ise, 10 bin kadar XRP yatırımcısının davaya müdahil olmasını talep etme hakkı tanınan avukat John Deaton, konuyla ilgili istek ve görüşlerini hakime sunacak. 22 Nisan ise SEC adına önemli bir tarih.

    Ripple tarafı SEC'yi, geçmişte XRP'nin menkul kıymet olmadığı konusunda borsaları uyarmamakla suçlamıştı. SEC ise hakime yazdığı mektupta böyle bir zorunlulukları olmadığını belirterek Ripple'ın kendi savunmasını yapmak yerine, kayıtsız satış konusunu başka yöne çektiğini iddia ederken, bu tür bir savunmanın yapılmasına engel getirilmesini talep etmişti.

        22 Nisan tarihinde SEC bu duruma dair iddialarını hakim Torres'e sunacak. Tarihlerin yaklaşmasıyla ciddi bir yükseliş yaşayan XRP fiyatı 1 doların da üzerine çıkmıştı. SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.

        RIPPLE NEDİR?

        Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.
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        Haberler Ekonomi 12 Nisan Ripple davası sonucu nedir? Ripple XRP davası sonuçlandı mı? Ripple dava tarihleri!