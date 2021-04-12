Ripple XRP davası sonuçlandı mı? 12 Nisan Ripple davası sonucu nedir? Ripple davası ne zaman sorusuna yanıt aranırken Ripple XRP yatırımcıları davayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021'de görülmüştü. 6 Nisan günü yapılan keşif konferansının ardından gözler Ripple dava sonucuna çevrildi.
RIPPLE XRP DAVASI SONUÇLANDI MI?
Ön duruşması 22 Şubat 2021'de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan'da alınacak. Buna göre şirket CEO'su Garlinghouse ile yönetim kurulu başkanı Larsen'in davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunacakları gün bugün.
Bu tarihten tam 1 hafta sonra 19 Nisan günü ise, 10 bin kadar XRP yatırımcısının davaya müdahil olmasını talep etme hakkı tanınan avukat John Deaton, konuyla ilgili istek ve görüşlerini hakime sunacak. 22 Nisan ise SEC adına önemli bir tarih.
Ripple tarafı SEC'yi, geçmişte XRP'nin menkul kıymet olmadığı konusunda borsaları uyarmamakla suçlamıştı. SEC ise hakime yazdığı mektupta böyle bir zorunlulukları olmadığını belirterek Ripple'ın kendi savunmasını yapmak yerine, kayıtsız satış konusunu başka yöne çektiğini iddia ederken, bu tür bir savunmanın yapılmasına engel getirilmesini talep etmişti.