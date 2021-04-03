ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformlarından Coinbase, hisselerini 'Nasdaq Endeksi'ne kote ettirmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay aldı.



Doğrudan halka arz planlayan Coinbase'in hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.