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    Bitcoin satın almada dünya zirvelerinden: halka açılıyor

    2020 yılında yükseliş trendini yaşayan ve 2021 yılında da yeni zirvelere imza atan kripto paralardan Bitcoin alıp satmak için çeşitli borsalar var. Bu borsalardan biri olan şu sıralar hareketli günler içerisinde. Coinbase, hisselerini 'a kote ettirmek için onay aldı. Doğrudan halka arz planlayan Coinbase'in hisselerinin 14 Nisan'da işlem görmeye başlacağı tahmin ediliyor.

    Kripto borsa

    Dünyada kripto para yatırımcısı sayısı hızla artışını sürdürürken; önemli bir gelişme yaşandı.

    ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformlarından Coinbase, hisselerini 'Nasdaq Endeksi'ne kote ettirmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay aldı.


    Doğrudan halka arz planlayan Coinbase'in hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

    Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.
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    Haberler Ekonomi Bitcoin satın almada dünya zirvelerinden: Coinbase halka açılıyor