Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un Akademik Çalışma Programı başvurularında yarının son gün olduğunu
belirterek, çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerin başvurularını beklediklerini vurguladı.
Selçuk, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un Akademik Çalışma Programı kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerince hazırlanacak istihdam ve çalışma hayatı alanındaki akademik çalışmalara destek vereceklerini anımsattı.
Çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: