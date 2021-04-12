Borsa İstanbul ilk yarıda geriledi!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile metal eşya, makina oldu.