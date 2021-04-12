Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2021 15:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2021 15:35
    ABONE OL

    ilk yarıda geriledi! | 12 Nisan son durum

    Haftanın ilk işlem gününde geriledi. Piyasaları yakından takip edenler öğlen saatlerinde Borsa İstanbul'daki son durumu merak etmeye başladı. Bu bağlamda da "Borsa düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kaybederek 1.388,11 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile , makina oldu.

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda geriledi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kaybederek 1.388,11 puana geriledi.

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,14 puan azalışla 1.388,11 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile metal eşya, makina oldu.

    Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarındaki baskının devam ettiğini, perakende ticaret şirketlerinin paylarının ise pozitif ayrıştığını bildirdi.
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda geriledi! | 12 Nisan BIST 100 son durum