Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 12 Nisan BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum!

Bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri 1,7 milyar dolar ila 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Ocak 2021'de 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar olmuştu.