Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları haftanın ilk işlem gününde merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,1770 liradan, avro 9,7350 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1710 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7230 lira olmuştu. Peki, 12 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?