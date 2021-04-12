Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2021 17:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2021 17:28
    ABONE OL

    CANLI döviz kurları: 12 Nisan dolar ve oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken kapanış saatleriyle birlikte gözler alış satış fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,5 değer kazanan dolar/TL, haftayı 8,1820 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başladı. Peki, 12 Nisan dolar ve oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte canlı döviz kurlarında son alış satış fiyatları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları haftanın ilk işlem gününde merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,1770 liradan, avro 9,7350 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1710 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7230 lira olmuştu. Peki, 12 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 436,10 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,06 değer kaybıyla 15.225 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 azalışla 6.880 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 8.529 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azalarak 6.163 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 24.421 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1,1877 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, geçen hafta pozitif görünümünü koruyan başlıca Avrupa borsalarında, yatırımcılar için en önemli motivasyonun, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve aşılama çalışmalarında sağlanan gelişmeler olduğunu belirtti.

    Almanya'da cuma günü açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin aksine düşüş kaydetmesinin pay piyasalarındaki iyimserliği baskıladığını ifade eden analistler, bugün Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına ilişkin haber akışının takip edileceğini, veri gündeminde ise Avro Bölgesi şubat ayı perakende satışlarının öne çıktığını bildirdi.

        ASYA BORSALARI, GÜNEY KORE HARİÇ GERİLEDİ

        Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,30 düşüşle 6.974 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 azalışla 29.538 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,19 azalışla 109,5 seviyesinde dengelendi.

        Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,12 artarak 3.135 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,09 gerileyerek 3.412 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,97 düşüşle 28.399 puandan kapanış yaptı.

        Hindistan'da Sensex endeksi ise artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının etkisiyle yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti ve şu dakikalarda 47.888 puanda seyrediyor.

        Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı yaklaşık 169 bin ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 13,5 milyonu aştı.

        Analistler, salgına ilişkin haber akışı, otomotiv sektöründen başlayarak diğer alanlara da yayılan "çip krizi" sonrası bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın çip üreticileri ile yapması beklenilen toplantı ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin bu hafta gerçekleştireceği ABD ziyaretinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

        ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, PETROL YATAY

        ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle altın fiyatları geriledi.

        ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu veriler sonrası talebin artacağı beklentileriyle haftanın ilk işlemlerinde yükselen petrol fiyatları daha sonra hafif geri çekildi ve Brent petrolün varil fiyatı döndüğü 62 - 63 dolar aralığına yatay hareket ediyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.44 düşüşle 62.77 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.30 düşüşle 59.22 dolar,

            - altın yüzde 0.26 düşüşle 1,738.88 dolar,

            - gümüş yüzde 0.59 düşüşle 25.10 dolar,

            - bakır yüzde 0.89 düşüşle 8.929.00 dolar,

            - platin yüzde 0.85 düşüşle 1,194.86 dolar,

            - paladyum yüzde 0.39 düşüşle 2,632.40 dolar düzeyindeydi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları: 12 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?