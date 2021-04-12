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    • Ekonomi
    • 12.04.2021 14:06
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    • 12.04.2021 14:06
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    12 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Ege Gübre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,80 oranında 234,10'dan yükselerek işlem gördü. 12 Nisan 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    12 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 234,10 219,20 6,80
    Deva Holding 31,38 29,48 6,45
    Tat Gıda 10,96 10,30 6,41
    Tukaş 8,39 8,00 4,88
    Şok Marketler Ticaret 13,61 13,01 4,61
    Kerevitaş Gıda 6,34 6,07 4,45
    Migros Ticaret 39,02 37,68 3,56
    Bera Holding 25,48 24,94 2,17
    Alkim Kimya 17,58 17,27 1,80
    Halkbank 4,62 4,54 1,76
    Selçuk Ecza Deposu 10,40 10,22 1,76
    Eczacıbaşı İlaç 6,58 6,47 1,70
    Tekfen Holding 15,39 15,15 1,58
    Bim Mağazalar 70,00 68,95 1,52
    Kervan Gıda 18,42 18,17 1,38
    Ülker Bisküvi 21,74 21,46 1,30
    MLP Sağlık 21,20 20,98 1,05
    Türkiye Sigorta 6,00 5,94 1,01
    Petkim 6,07 6,01 1,00
    Bagfaş 21,94 21,74 0,92

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 234,10 219,20 6,80
    Deva Holding 31,38 29,48 6,45
    Tat Gıda 10,96 10,30 6,41
    Tukaş 8,39 8,00 4,88
    Şok Marketler Ticaret 13,61 13,01 4,61
    Kerevitaş Gıda 6,34 6,07 4,45
    Migros Ticaret 39,02 37,68 3,56
    Bera Holding 25,48 24,94 2,17
    Alkim Kimya 17,58 17,27 1,80
    Halkbank 4,62 4,54 1,76
    Selçuk Ecza Deposu 10,40 10,22 1,76
    Eczacıbaşı İlaç 6,58 6,47 1,70
    Tekfen Holding 15,39 15,15 1,58
    Bim Mağazalar 70,00 68,95 1,52
    Kervan Gıda 18,42 18,17 1,38
    Ülker Bisküvi 21,74 21,46 1,30
    MLP Sağlık 21,20 20,98 1,05
    Türkiye Sigorta 6,00 5,94 1,01
    Petkim 6,07 6,01 1,00
    Bagfaş 21,94 21,74 0,92

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    Haberler Ekonomi 12 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?