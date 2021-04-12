Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, dost ve kardeş Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının Türkiye'nin Libya'ya yönelik tutumunun temel ilkeleri olduğunu dile getirerek, "Türkiye, Libya'nın yanında yer almaya devam edecektir. Libya'nın yeniden yapılandırılması sürecinde sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına, sağlıktan enerjiye, eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik iş birliğine yönelik iş birliğimiz devam edecek. Türkiye, bu alanlarda sorumluluk almaya hazırdır." ifadelerini kullandı.