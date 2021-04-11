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    • Ekonomi
    • 12.04.2021 07:45
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    • 12.04.2021 07:45
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    10.000-15.000-25000 TL 12-24 ve 36 ay taban faizle anında alabilirsiniz! İşte ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması

    12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-15.000-25000 TL anında alabilirsiniz! İnternet ortamından online şekilde veya mobil işlem kanalları aracılığı ile her geçen gün daha fazla kullanımı hızlanan, bankalar tarafından sağlanan hizmetler arasında yer alan kredi paketlerinden biride "ön onaylı kredi" olarak adlandırılır. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman ise tatile çıkmak için tatil kredisi tercih edilir. Fakat araştırmalara göre kişiler en çok, eşya kredisinde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almışlardır. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler.

    takvim.com.tr
    12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-15.000-25000 TL anında alabilirsiniz!

    Talep patlaması yaşanıyor. 12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-15.000-25000 TL anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. QNB Finansbank tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve lüzumu olan vatandaşlara takviye kredisi verileceği bildirildi. Diğer bankaların faiz oranlarının 1.5 üzerinde olduğu, Qnb'nin ise kredi faizini 1.49 'ta tuttuğunun belirtildiği açıklamada başvuruların internet üzerinden ya da şubelerden yapılabileceği bildirildi.

    SUNULAN SEÇENEKLER

    Kredi çekecek vatandaşlara sunulacak seçenekler şu şekilde sıralandı: Kolay Ödemeli Kredi: Bu seçenek için "İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın." denildi.

    Tanışma Kredisi: Bu seçenek için "Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." denildi.

    Doğum Günü Kredisi: Bu seçenek için "Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın." denildi.

    Borç Transferi Kredisi: Bu seçenek için "Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin." denildi.

    Kamu Çalışanına Özel Kredi: Bu seçenek için "Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." denildi.

    Finans maaş Kredisi: Maaşını Bu seçenek için "QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın." denildi.

        KREDİ HESAPLAMASI

        1.39 faiz oranı ile sağlanan krediyi çekecek vatandaşlar, 10 bin lira için şu şekilde ödeme yapacak:

        12 ay vade için her ay 926 TL ödenecek ve toplamda 11.117,09 TL ödenmiş olacak.

        24 ay vade için her ay 509 TL ödenecek ve toplamda 12.216,81 TL ödenmiş olacak.

        36 ay vade için her ay 371 TL ödenecek ve toplamda 13.381,90 TL ödenmiş olacak.

        15 bin lira için aşağıdaki taksit tutarlarını ödeyecek.

        12 ay vade için her ay 1.389,63 TL ödenecek ve toplamda 16.675,60 TL ödenmiş olacak.

        24 ay vade için her ay 763 TL ödenecek ve toplamda 18.325,33 TL ödenmiş olacak.

        36 ay vade için her ay 557 TL ödenecek ve toplamda 20.072,71 TL ödenmiş olacak.

        25 bin lira çekecek vatandaşlar için geri ödeme detayları şu şekilde:

        12 ay vade için her ay 2316 TL ödenecek ve toplamda 27.792,70 TL ödenmiş olacak.

        24 ay vade için her ay 1272 TL ödenecek ve toplamda 30.542,27 TL ödenmiş olacak.

        36 ay vade için her ay 929 TL ödenecek ve toplamda 33.454,66 TL ödenmiş olacak.

        BAŞVURU

        Kredi başvurusu Qnb sayfasından (https://www.qnbfinansbank.com/kredi-hesaplama-araci) ve banka şubelerinden yapılıyor.

            İhtiyaç kredisi nedir?

            İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman ise tatile çıkmak için tatil kredisi tercih edilir. Fakat araştırmalara göre kişiler en çok, eşya kredisinde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almışlardır. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler. Bankadan ihtiyaç kredisini alabilmek için kişinin gelir düzeyi etken faktörlerdendir. Ve ayrıca bankalardaki skor oranı önemlidir.

            İhtiyaç Kredisi Nedir ve Cayma Hakkı Var mıdır ?

            Kişinin aldığı krediden cayma hakkı vardır. Diyelim ki krediyi kullanmaya karar verdi. Ve kredisi onaylandı ve maalesef sonrasında kullanmaktan vazgeçti. Vazgeçme süresi 14 gündür. Ve bunun içinde vazgeçmeden önce müşteri temsilcilerine belirtmesi gerekir. Kişi cayma hakkını kullandığında aldığı kredi tutarı yani esas para ve geri ödeyeceği tarihe kadar faiz tutarını, en fazla 30 gün içerisinde kullanılan kuruma geri yatırmış olması gerekir.
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            Haberler Ekonomi 10.000-15.000-25000 TL 12-24 ve 36 ay taban faizle anında alabilirsiniz! İşte ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması