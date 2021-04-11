10.000-15.000-25000 TL 12-24 ve 36 ay taban faizle anında alabilirsiniz! İşte ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması

Talep patlaması yaşanıyor. 12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-15.000-25000 TL anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. QNB Finansbank tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve lüzumu olan vatandaşlara takviye kredisi verileceği bildirildi. Diğer bankaların faiz oranlarının 1.5 üzerinde olduğu, Qnb'nin ise kredi faizini 1.49 'ta tuttuğunun belirtildiği açıklamada başvuruların internet üzerinden ya da şubelerden yapılabileceği bildirildi.
SUNULAN SEÇENEKLER
Kredi çekecek vatandaşlara sunulacak seçenekler şu şekilde sıralandı: Kolay Ödemeli Kredi: Bu seçenek için "İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın." denildi.
Tanışma Kredisi: Bu seçenek için "Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." denildi.
Doğum Günü Kredisi: Bu seçenek için "Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın." denildi.
Borç Transferi Kredisi: Bu seçenek için "Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin." denildi.
Kamu Çalışanına Özel Kredi: Bu seçenek için "Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." denildi.
Finans maaş Kredisi: Maaşını Bu seçenek için "QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın." denildi.