10.000-15.000-25000 TL 12-24 ve 36 ay taban faizle anında alabilirsiniz! İşte ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması

Talep patlaması yaşanıyor. 12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-15.000-25000 TL anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. QNB Finansbank tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve lüzumu olan vatandaşlara takviye kredisi verileceği bildirildi. Diğer bankaların faiz oranlarının 1.5 üzerinde olduğu, Qnb'nin ise kredi faizini 1.49 'ta tuttuğunun belirtildiği açıklamada başvuruların internet üzerinden ya da şubelerden yapılabileceği bildirildi.