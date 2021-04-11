3 ay ödemesiz, 90 günde bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! Almak için ise...

Vakıfbank'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ilgili kampanyanın düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleriyle özel sektör, kamu personeli ve emekliler için başvurularının alınmaya devam edildiği, ilgili kredi kampanyasına cep telefonuyla da başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "üm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.