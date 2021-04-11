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    • Ekonomi
    • 12.04.2021 07:55
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    • 12.04.2021 07:55
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    3 ay ödemesiz, 90 günde bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! Almak için ise...

    Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! 'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ilgili kampanyanın düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleriyle özel sektör, kamu personeli ve emekliler için başvurularının alınmaya devam edildiği, ilgili kredi kampanyasına cep telefonuyla da başvuru yapılabileceği kaydedildi. 'tan yapılan açıklamada, "tüm larınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

    takvim.com.tr
    Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli...

    Vakıfbank'ın tüm ihtiyaçlar için 36 aya varan vade seçenekleriyle sunduğu kredi kampanyasına başvurular devam ediyor. Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz. Çoğumuzun tercih ettiği yol bireysel ihtiyaç kredileridir. Buradan da çıkarılacağı üzere bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bizlere sunduğu, finansal destek veren bir kredi çeşididir. Bireysel İhtiyaç kredisini kullanmak hiç de zor değildir.

    Vakıfbank'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ilgili kampanyanın düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleriyle özel sektör, kamu personeli ve emekliler için başvurularının alınmaya devam edildiği, ilgili kredi kampanyasına cep telefonuyla da başvuru yapılabileceği kaydedildi.

    Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "üm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

    Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz." denilirken, ilgili kredi kampanyasıyla ödemelerin aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli şeklinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

    Vakıfbank'ın kredi kampanyasına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeye https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2675 adresinden erişim sağlanabiliyor.

        Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz.

        İnternet bankacılığı veya telefon aracılığı ile yapacağınız başvurular sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize hemen kavuşabilirsiniz. Ancak bu kredileri alabilmeniz için BDDK yasal yükümlülüklerinde ve bankanın kendi belirlediği politikalarında yer alan bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Eğer bu şartlara uygunluk göstermiyorsanız kredi almanız zor olacaktır.

        Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanmak için Şartlar Nelerdir?

        1. 18 Yaş Üstü Olmak

        BDDK'nin ve her bir bankanın kendine göre belirlediği politikalar farklılık gösterir ancak bilinen belli başlı şartlar arasında en önemli husus 18 yaş ve üstü bir birey olmanız gerektiğidir. Kısacası ülkemiz kanunlarına göre reşit olmak zorundasınız. Eğer 18 yaşın altındaysanız, hiçbir krediye başvuruda bulunamazsınız. Buna benzer olarak belirli bir yasal hükümlülük olmasa da bankalar, 70 yaş ve üstü kişiler için kredi vermekten kaçınır. Bunun sebebi ise ölüm riskine karşılık bankaların bu riski alarak, alacakları ödemeler açısından sıkıntı yaşamak istememeleridir.

        2. Kredi Skoru

        Bireysel ihtiyaç kredisi için en gerekli şartlardan biri de yeterli seviyede kredi skoruna sahip olmanızdır. Bu şart, bankaların kredi verebilmelerinde göz önünde bulundurdukları en önemli şart özelliğini taşır. Kredi skorunuz sizin finansal geçmişinizi temsil ettiği için bankalar buna son derece önem verir. Bu yüzden kredi çekerken bu skor hakkındaki yeterli bilgiye sahip olmanız faydanıza olacaktır. Banka kredi notu neyi ifade eder, nasıl ve neye göre ölçütlendirilir gibi bilgilere hakim olmanız, kredi çekebilmenizde atacağınız adımlardan biri olmalıdır.

            3. Gelir Beyanı

            Kredi notu kadar önem taşıyan bir diğer şart ise gelirinizi beyan eden belge ve belli bir süre kesinti olmaksızın bu belgeye sahip olmanızdır. Düzenli maaş aldığınız bir yerde en az 4 ay çalışmanız gerekmektedir. Bu süre bankadan bankaya farklılıklar gösterir ancak temelde belirtilen süre bu şekildedir. Bir diğer önem arz eden şart ise ayrıntılı bir maaş belgesi ve sigorta dökümüdür.

            Şunu belirtmekte fayda var; şartlar bu şekilde olsa da hepsini taşıyor olsanız dahi kredi başvurunuz kabul görecek demek yanlış olur. Arka planda başvurunuzun reddedilmesine neden olabilecek birçok sebep olabilir. Bu nedenle kredi başvurunuzda bankanın sizden ne istediğini ve politikalarını iyice kavramanız ve bu yolda ilerlemeniz gerekmektedir.

            Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

            Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya farklılıklar gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendine uygun olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Sizden de bu masrafları karşılamanız beklenir. Daha az bir masraf ödemek istiyorsanız, sizin için en düşük faiz oranına sahip bankayı tercih etmelisiniz. Buna ek olarak birçok farklı masraflar da karşınıza çıkabilir. Bunları da göz önüne alarak size uygun bankayı tercih etmenizde fayda olacaktır.
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            Haberler Ekonomi 3 ay ödemesiz, 90 günde bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli para veriliyor! Para ihtiyacı olanlar bunu yapıyor! Almak için ise...