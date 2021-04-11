30.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada? Sorusu oldukça merak ediliyor. Yaşanan salgın dönemlerinde müracaat yapmak isteyen vatandaşların artık bankalara dahi gitmesine gerek kalmadan ALO kredi yardım hattı, internet sitesi ya da mobil bankacılık gibi işlemler ile yapılabiliyor. Bankaların faiz oranları belli oldu. 36 ay vade ile 30 bin TL kredi veren bankaların faiz oranlarını verdik. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.