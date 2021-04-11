Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2021 07:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2021 07:50
    ABONE OL

    90 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Ve sonunda belli oldu! Devlet destekli kredi müjdesi!

    , ı 2020 yılının ilk 6 ayında dünya çapında hem birçok insanın ölümüne neden olurken hemde ekonomik olarak büyük sorunlar yaşanmasına neden oldu. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik devlet mağdur olan iş yeri sahiplerine devlet destekli krediler sağlamaktadır. Bu kredilerden biride esnaf kefalet kredisidir. tam 6 ay geri ödeme ile kredi başvuruları sunmaya devam ediyor. Konut, taşıt için verilen kredilerin yanı sıra bir taraftan da esnaflar için kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Esnaf ve sanatkarları desteklemek amacı ile verilen esnaf kefalet kredisi alabilmek için gereken azami şartlar haberimizde.

    takvim.com.tr
    Ve sonunda belli oldu! 90 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir?

    Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık zamanda faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan asıl şahıslara verilecektir. Hem düşük faizli olması hem de 60 ay vadeyle ödenmesi oldukça ilgi çekti. Gündemde detayları sıkça araştırılmaya başlanan Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi detaylarını haberimizde derledik.

    90 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru...

    90 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru...

        90 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru...

        60 ay vadeli kredi başvurusunda aranan şartlar nelerdir?

        Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık sürede faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan gerçek kişilere verilecektir.

        Ödemeler belli oldu!

        Esnaf ve sanatkarlar için özel olarak işletme kredisi kapsamında verilen kredileri uzun vadeli bir şekilde uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranları ile gelmeye devam ediyor. Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılama konusunda işletme kredisinde 125, 150, 175, 200 ve 225 bin TL limitli krediler verilecek.

        1, 3 ve 6 ay ödemeli olarak verilen aylık seçenekleri ile imkanlar geliyor. Merak edilen tüm detayları öğrenmek için şubelerden net detayları öğrenme imkanlar sunulacak.

        Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

        Esnaf kefalet kredisi, Türkiye'de ilk kez Türk Ticaret Kanunu yasalarına göre 1951 de kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) ile Kooperatif Kanununun 1163 sayılı kanunu kapsamına girmiştir.

        EKK'nın kuruluş amacı, kooperatifte ortaklığı olan sanatkar ve esnafların işlerini büyütebilmeleri için gerekli krediyi sağlamak ve bu kredi için kefil olmaktır. Bu şekilde kefil ile alınan kredi, esnaf kefalet kredisi adı altında verilir.

        Esnaf Kefalet Kredisi Şartları Nelerdir?

        Esnaf ve sanatkarları desteklemek amacı ile verilen esnaf kefalet kredisi alabilmek için gereken azami şartlar;

        Esnaf ve sanatkar olmak,
        Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmak,
        İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi sınırları içerisinde olmak,
        Başka bankadan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kredisi olmamak.

            Esnaf Kefalet Kredileri Nelerdir?

            3,4,5 Sene Vadeli İşletme kredi
            7 Sene Vadeli Taşıt alım kredisi
            10 yıl Vadeli Esnaf ve sanatkarların iş yeri alımlarına yönelik krediler
            2 Sene Vadeli Aylık eşit taksitli işletme kredisi

            9 ay Vadeli İskonto kredisi
            48 ay Vadeli Şoför esnafına taşıt onarım kredisi
            5 sene Vadeli Servis aracı kamyonet yenileme kredisi
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 90 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Ve sonunda belli oldu! Devlet destekli kredi müjdesi!