90 gün geri ödemesiz 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Ve sonunda belli oldu! Devlet destekli kredi müjdesi!

60 ay vadeli kredi başvurusunda aranan şartlar nelerdir?

Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık sürede faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan gerçek kişilere verilecektir.

Ödemeler belli oldu!

Esnaf ve sanatkarlar için özel olarak işletme kredisi kapsamında verilen kredileri uzun vadeli bir şekilde uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranları ile gelmeye devam ediyor. Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılama konusunda işletme kredisinde 125, 150, 175, 200 ve 225 bin TL limitli krediler verilecek.

1, 3 ve 6 ay ödemeli olarak verilen aylık seçenekleri ile imkanlar geliyor. Merak edilen tüm detayları öğrenmek için şubelerden net detayları öğrenme imkanlar sunulacak.